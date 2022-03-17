449 потерпевших и 2 млрд ущерба: приговор по громкому делу о финпирамиде вынесли в Актобе

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Оглашен приговор по нашумевшему делу о финансовой пирамиде HomeAvtoInvest. Самому активному организатору дали 9 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда города Актобе.

По материалам дела, пирамида просуществовала с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

Товарищество работало по схеме: от вкладчиков принимали машины, деньги, квартиры. На часть вырученных средств людям платили бонусы и первоначальные выплаты, остальное присваивала "верхушка".

Ущерб 449 потерпевшим превысил 2 миллиарда тенге. На скамье подсудимых оказались трое организаторов.

"Одного из них, учитывая его активную роль в совершении преступлений, суд приговорил к 9 годам лишения свободы, еще двое получили по 6 лет и 8 месяцев заключения.

Также им запретили занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком до 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворили", - сообщили в Актюбинском областном суде.

Напомним, ранее стало известно, что финансовая пирамида HomeAvtoInvest работала в Актобе, Атырау и Актау. Трое организаторов под предлогом выплаты вознаграждения завладели деньгами вкладчиков, а также принимали от них недвижимость и автотранспорт с отсрочкой платежа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961212-449-poterpevshih-i-2-mlrd-uscherba-prigovor-po-gromkomu-delu-o-finpiramide-vynesli-v-aktobe/