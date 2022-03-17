Оборудование для майнинга на 80 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию

Фото: ПС КНБ РК

Оборудование для майнинга на 80 млн тенге пытались вывезти из Актюбинской области в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК.

На автомобильном пункте пропуска "Жайсан" была задержана фура DAF на выезде из Казахстана в Россию.

В ходе досмотра транспортного средства обнаружено оборудование для майнинга Avalon с кабелями питания в количестве 813 коробок без сопроводительных документов.

Фото: ПС КНБ РК

"По предварительной оценке, стоимость задержанного груза составляет около 80 млн тенге", - отметили в ПС КНБ РК.

Всю технику передали в ДЭР по Актюбинской области для принятия процессуального решения.

Фото: ПС КНБ РК

Напомним, в Казахстане продолжают выявлять незаконные майнинговые фермы. Например, их находили в Нур-Султане, Алматы и других регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961196-oborudovanie-dlya-mayninga-na-80-mln-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-rossiyu/