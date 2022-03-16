Пассажир пытался вывезти из Казахстана 400 тыс. долларов

Изъятые деньги. Фото: КНБ РК

Пограничниками в Международном аэропорту Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тыс. долларов США, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Часть купюр была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном.

Пои информации ведомства, в период с 25 января 2022 года по настоящее время ПС КНБ предотвращен вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге.

Изъятые деньги. Фото: КНБ РК

Граждан предупредили о необходимости соблюдения требований финансового законодательства.

Изъятые деньги. Фото: КНБ РК

Изъятые деньги. Фото: КНБ РК

Напомним, что на днях Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз наличной инвалюты и золотых слитков из Казахстана. Позже в Нацбанке опубликовали пояснения к указу президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961138-passazhir-pytalsya-vyvezti-iz-kazahstana-400-tys-dollarov/