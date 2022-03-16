Прокуратура завела дело на полицейских в Атырау

Иллюстративное фото: пресс-служба департамента полиции СКО

Прокуратура завела уголовное дело в отношении полицейских в Атырау, сообщает МИА "Казинформ".

Надзорные органы проанализировали законность составления протоколов об административных правонарушениях, составленных стражами порядка.

Прокуратурой выявлены факты незаконного привлечения граждан к административной ответственности, например, горожан обвиняли в загрязнении мест общего пользования, парков, в том числе выбросе коммунальных отходов в неустановленных местах, а также в нарушении правил содержания и выгула домашних животных.

Подчеркивается, что "нарушители" даже не подозревали о своих "нарушениях".

По словам начальника отдела по защите общественных интересов городской прокуратуры Ерлана Какиева, сотрудники УП города составляли административные протоколы без ведома лиц, а в качестве наказания применяли взыскания в виде предупреждения и штрафа.

В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье "Фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях".

Материалы для расследования направили в управление собственной безопасности ДП Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960940-prokuratura-zavela-delo-na-politseyskih-v-atyrau/