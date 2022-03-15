Подросток с помощью фото привлекательной девушки обманывал парней в СКО

Иллюстративное фото: pexels.com

В Петропавловске несколько молодых людей обратились в полицию с заявлениями об интернет-мошенничестве. На уловку они попали, знакомясь в соцсети с привлекательной девушкой, которой, как выяснилось, оказался 16-летний подросток, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Обратившиеся в полицию молодые люди рассказали, что познакомились в социальной сети "ВКонтакте" с привлекательной девушкой.

После непродолжительной переписки виртуальная знакомая просила дать денег взаймы. Перечисленные суммы варьировались от 13 до 316 тысяч тенге.

Полицейские выяснили, что страница фейковая. Имя ее автор выбрал случайное, фото нашел в интернете.

Оперативники вычислили подозреваемого, им оказался 16-летний школьник из Петропавловска. Он отпущен под поручительство родителей.

Расследование проводится по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество". На сегодняшний день в деле четыре эпизода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960810-podrostok-s-pomoschyu-foto-privlekatelnoy-devushki-obmanyval-parney-v-sko/