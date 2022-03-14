Бывшим высокопоставленным полицейским сократили сроки в Акмолинской области

Асан Садуов, Сауле Жумалина. Фото: mvd.gov.kz

Сегодня в Кокшетау судебная коллегия по уголовным делам Акмолинского областного суда рассмотрела апелляцию по делу бывших высокопоставленных сотрудников ДП региона - замначальника ведомства Асана Садуова и начальника управления финансового обеспечения Сауле Жумалиной, передает корреспондент NUR.KZ.

В ноябре прошлого года каждого из них за растрату и служебный подлог осудили на 8 лет лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. Сумма ущерба составила 17 млн тенге, а после частичного погашения с осужденных взыскали около 15 млн тенге.

В общей сложности обвинение было предъявлено по восьми эпизодам.

Приговор суда первой инстанции был пересмотрен, сроки заключения сокращены.

"В итоге вместо 8 лет лишения свободы Асан Садуов осужден на 3,5 года заключения в колонии средней безопасности. Сауле Жумалина должна отбыть 3 года в учреждении такого же режима.

Осужденные полностью возместили ущерб, а это более 17 миллионов тенге. В случае несогласия они имеют право обжаловать решение в Верховном суде", - отметил на коллегии судья Аскербек Жакулин.

Напомним, в октябре 2019 года КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Акмолинской области. Осенью прошлого года каждого из них осудили на 8 лет лишения свободы, лишили званий "полковник полиции", а также возможности работать на госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960652-byvshim-vysokopostavlennym-politseyskim-sokratili-sroki-v-akmolinskoy-oblasti/