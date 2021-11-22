Два полковника полиции лишились званий и свободы в Акмолинской области

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ/Сауле Кусаинова

Сегодня в Кокшетау оглашен приговор в отношении высокопоставленных сотрудников департамента полиции Акмолинской области - бывших замначальника Асана Садуова и начальника управления финансового обеспечения Сауле Жумалиной. Осужденные арестованы в зале суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Осенью 2019 года двух полковников - заместителя начальника ДП Акмолинской области Асана Садуова и начальника управления финансового обеспечения ведомства Сауле Жумалину - задержали за присвоение и растрату вверенного чужого имущества (ст.189 ч.4 п.2), злоупотребление должностными полномочиями (ст.361 ч.4 п.3) и служебный подлог (ст.369 ч.1 УК РК).

Садуов два месяца находился под арестом, потом оказался под подпиской о невыезде. Следствие и суд шли более двух лет. За это время уголовное дело выросло почти до 50 томов, опрошены более 150 человек.

"В период с мая по сентябрь 2019 года в Кокшетау бывший заместитель начальника и начальник управления финансового обеспечения ДП Акмолинской области, вступив в предварительный сговор в группе лиц, похитили вверенные бюджетные средства, что повлекло причинение существенного вреда правам и охраняемым законом интересам государства, организации, а также совершили служебный подлог, тем самым причинив материальный ущерб в размере почти 17,5 млн тенге. После частичного возмещения сумма уменьшилась на два миллиона тенге", - пояснил судья Ринат Шакуанов.

Асан Садуов, Сауле Жумалина. Фото: mvd.gov.kz

Как выяснилось, Садуов и Жумалина, имея право первой и второй подписи, готовили проекты приказов о фиктивных командировках сотрудников в регионы и необоснованных поощрениях с дальнейшим сбором включенных в приказы денежных средств.

В общей сложности по делу проходят восемь таких фактов, но вину подсудимые не признали. Однако она была доказана.

Приговором суда оба окончательно признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.189 ч.4 п.2 (Растрата) и ст.369 ч.1 (Служебный подлог) УК РК.

Каждому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также осужденные лишены специального звания "полковник полиции". Гражданский иск ДП региона удовлетворен частично. С осужденных в солидарном порядке взыскано в счет возмещения материального ущерба 14 969 762 тенге

После оглашения вердикта Сауле Жумалиной стало плохо при виде наручников и конвоя.

Приговор суда первой инстанции сторона защиты намерена обжаловать.

Напомним, в октябре 2019 года КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Акмолинской области. Позже появились подробности произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943365-dva-polkovnika-politsii-lishilis-zvaniy-i-svobody-v-akmolinskoy-oblasti/