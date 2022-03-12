КНБ задержал преступную группу в Атырау (фото)
6 марта в Атырау сотрудники ДКНБ задержали троих казахстанцев, подозреваемых в причастности к региональной поставке наркотиков каннабисной группы, сообщает официальный сайт КНБ РК.
7 марта был задержан еще один участник группировки. По предварительным данным, он являлся организатором наркоканала.
Из незаконного оборота изъято более 61 кг марихуаны, стоимость которой на "черном рынке" оценивается на сумму более 60 млн тенге.
Материалы зарегистрированы по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Суд в отношении всех четверых подозреваемых санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960374-knb-zaderzhal-prestupnuyu-gruppu-v-atyrau-foto/