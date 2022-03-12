КНБ задержал преступную группу в Атырау (фото)

Фото: КНБ РК

6 марта в Атырау сотрудники ДКНБ задержали троих казахстанцев, подозреваемых в причастности к региональной поставке наркотиков каннабисной группы, сообщает официальный сайт КНБ РК.

7 марта был задержан еще один участник группировки. По предварительным данным, он являлся организатором наркоканала.

Фото: КНБ РК

Из незаконного оборота изъято более 61 кг марихуаны, стоимость которой на "черном рынке" оценивается на сумму более 60 млн тенге.

Фото: КНБ РК

Материалы зарегистрированы по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Фото: КНБ РК

Суд в отношении всех четверых подозреваемых санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960374-knb-zaderzhal-prestupnuyu-gruppu-v-atyrau-foto/