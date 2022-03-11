Мужчина безжалостно избил знакомую в ВКО

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В дом жительницы Глубоковского района Восточно-Казахстанской области ворвался знакомый, потребовал алкоголь, а после отказа жестоко избил женщину, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась 62-летняя женщина и сообщила, что ночью ее 34-летний знакомый, несмотря на все попытки предотвратить проникновение, незаконно вторгся в ее жилье.

Мужчина избил пенсионерку, ей поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба и верхней части головы.

Фото: polisia.kz

Стражи порядка выяснили, что знакомый пришел к жительнице Глубоковского района и потребовал дать алкоголь, но женщина отказала. Такой ответ злоумышленника не устроил, поэтому он безжалостно избил хозяйку дома.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Свою вину он отрицать не стал.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование по ст.149 ч.2 УК РК "Нарушение неприкосновенности жилища".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960253-muzhchina-bezzhalostno-izbil-znakomuyu-v-vko/