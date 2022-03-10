Стрельба в Акбулаке: дело алматинского стрелка поступило в суд

Фото с места событий: NUR.KZ/Петр Карандашов

Уголовное дело в отношении жителя Алматы, открывшего стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю в сентябре прошлого года, поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Алматинского городского суда Абая Жарылкасына.

Мужчине грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, 20 сентября в микрорайоне Акбулак мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем".

В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960047-strelba-v-akbulake-delo-almatinskogo-strelka-postupilo-v-sud/