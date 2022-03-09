Замакима Петропавловска наказали из-за коррупционного дела

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В Петропавловске рассмотрели представление по уголовному делу в отношении директора центра занятости населения по факту неоднократного получения взяток. В итоге заместителя акима города, курирующую деятельность центра, привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель Антикоррупционной службы по СКО Жаркын Галымов отметил, что незаконная выдача квартир в общежитиях центром занятости осуществлялась в обход действующих правил.

"На протяжении 9 месяцев руководителем городского центра занятости в группе лиц с представителями двух ТОО было организовано неоднократное получение взяток в общей сумме 4,4 млн тенге от трудовой молодежи за предоставление арендного жилья сроком на 5 лет", - пояснил Жаркын Галымов.

"За каждую выданную квартиру данная группа получала от 200 до 800 тысяч тенге. Следствием установлен факт незаконного представления квартир 5 лицам, которые предоставляли фиктивные трудовые договоры и социальные контракты", - добавил руководитель управления превенции Антикоррупционной службы по СКО Дамир Хабибулин.

Дело было рассмотрено в суде. Экс-директора центра занятости приговорили к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. Двое ее подельников получили по 7 лет заключения.

Также осуждены те, кто передавал деньги для незаконного получения жилья. Они должны выплатить штрафы от 3 до 21,3 млн тенге, один из них приговорен к 2 годам лишения свободы.

"За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля курирующий заместитель акима Петропавловска привлечена к дисциплинарной ответственности", - резюмировали в пресс-службе Антикора.

Напомним, ранее сообщалось, что директор центра занятости Петропавловска продавала арендное жилье, ее приговорили к тюремному сроку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959835-zamakima-petropavlovska-nakazali-iz-za-korruptsionnogo-dela/