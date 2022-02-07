Бесплатное жилье продавали сиротам и инвалидам в Петропавловске

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Директор центра занятости Петропавловска продавала арендное жилье сиротам, инвалидам, многодетным и неполным семьям. Чиновницу приговорили к тюремному сроку.

Комнаты по госпрограммам должны были предоставлять бесплатно, сообщили корреспонденты телеканала "Астана".

Отмечается, что сотни горожан стояли в единой очереди. Чтобы получить квартиру на пять лет, им нужно было трудоустроиться через центр занятости и открыть жилищный счет в банке.

Из материалов дела стало известно, что директор через своих пособников предоставляла список необходимых документов для получения арендного жилья, и через них же озвучивала стоимость такой "услуги".

Следствие выявило 10 эпизодов получения взятки на общую сумму свыше 5 млн. тенге.

Директора центра приговорили к 8 годам тюрьмы, а двух ее соучастников - к 7. Подчеркивается, что пособники не работали в центре занятости.

"От 500 до 600 тысяч тенге за одну квартиру. Соответственно люди, которые желали получить с целью ускорения процесса, за положительный результат передавали взятку соучастникам преступления. Соучастники передавали денежные средства директору центра занятости. Сама директор осуждена к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах", - сообщила судья Петропавловского городского суда Сауле Литфуллина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955027-besplatnoe-zhile-prodavali-sirotam-i-invalidam-v-petropavlovske/