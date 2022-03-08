Подробности вооруженного конфликта озвучили в полиции Алматинской области

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В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали вооруженный конфликт молодых людей, который закончился стрельбой, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что факт зарегистрирован 7 марта в Карасайском районе. В полицию поступило сообщение о том, что близ села Шамалган группа сельчан (около 30 человек) выясняет между собой отношения и слышатся ружейные выстрелы.

"На месте происшествия был обнаружен 30-летний мужчина с огнестрельным ранением, которого в срочном порядке госпитализировали в больницу. Найдены гильзы и патроны от ружей различного калибра, а также две автомашины - Lexus и "ВАЗ".

Предварительно установлено, что в конфликте принимали участие жители двух сельских округов, в большинстве своем сельская молодежь в возрасте от 25 до 30 лет", - сообщили в ДП Алматинской области.

Сейчас стражи порядка выясняют, что послужило поводом к произошедшему.

"По факту возбуждено уголовное расследование, предусмотренное ст.293 УК РК (Хулиганство). В настоящее время организованы розыскные мероприятия, направленные на задержание и доставление в полицию всех участников инцидента. Оперативная обстановка находится под контролем", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая драка закончилась стрельбой в Алматинской области. В акимате Карасайского района отметили, что в разборках принимали участие около 30 человек. Один был ранен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959754-podrobnosti-vooruzhennogo-konflikta-ozvuchili-v-politsii-almatinskoy-oblasti/