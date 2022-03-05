"Восстановлению не подлежит": владелец сожженного школьниками Lexus в ВКО

Место происшествия. Кадр из видео: YK-news.kz

В Усть-Каменогорске владелец одного из трех подожженных школьниками авто рассказал подробности инцидента, передает YK-news.kz.

"Я был на работе. Мне позвонил сотрудник полиции и заявил, что моя машина горит. Автомобиль восстановлению не подлежит", - рассказал владелец Lexus Николай Туфатулин.

Между тем в соцсетях распространилась информация о том, что один из поврежденных огнем автомобилей принадлежит учителю, а инцидент произошел возле школы. Пользователи предположили, что дети могли таким образом за что-то отомстить педагогу.

"Это не так. В тот день за рулем моего Lexus была моя супруга. Она работает завучем в школе. Но дело в том, что подозреваемые в поджоге учатся не в той школе, где трудится моя жена. Расследование ведется, мы пытаемся договориться с родителями этих ребят по поводу возмещения ущерба", - добавил Николай.

Напомним, ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске троих школьников в возрасте от 8 до 11 лет подозревают в поджоге BMW, Lexus и Nissan Liberty.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959517-vosstanovleniyu-ne-podlezhit-vladelets-sozhzhennogo-shkolnikami-lexus-v-vko/