Школьников 8-11 лет доставили в полицию за серию поджогов авто в ВКО (видео)

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В Усть-Каменогорске троих школьников в возрасте от 8 до 11 лет подозревают в серии автоподжогов. Один из сгоревших автомобилей, по некоторым данным, принадлежал учителю.

Как передает телеканал "Астана", в полицию обратился владелец автомобиля BMW. Он сообщил, что припарковал свое авто у дома, а позже оно загорелось.

Выяснилось, что за последние несколько дней при таких же обстоятельствах сгорели еще две машины - Lexus и Nissan Liberty. Один из поврежденных автомобилей принадлежал школьному учителю.

Стражи порядка по камерам видеонаблюдения отследили подозреваемых - ими оказались три мальчика 8-11 лет. Они уже признались в содеянном.

Сейчас проводится досудебное расследование. Уголовная статья предусматривает штраф более 21 миллиона тенге и даже реальный тюремный срок.

"В ходе проверки сотрудниками полиции были доставлены трое несовершеннолетних от 8 до 11 лет. В настоящее время по данному факту проводится до судебного расследования по статье 202 части 1 уголовного кодекса республики Казахстан", - сообщила и.о. главы Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958977-shkolnikov-8-11-let-dostavili-v-politsiyu-za-seriyu-podzhogov-avto-v-vko-video/