Спор между родными из-за дома закончился поножовщиной в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Талгаре спор между родными из-за частного дома закончился поножовщиной. В больницу с тяжелыми ранениями госпитализирована 36-летняя женщина. По факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

1 марта в Талгарскую районную больницу с ножевым ранением поступила 36-летняя женщина. При выяснении обстоятельств полицейским удалось установить, что она пострадала от рук близкого родственника.

38-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан и доставлен в районную полицию.

"Из показаний задержанного следует, что потерпевшая приходится ему близкой родственницей. Между ними возникла ссора из-за частного дома в Талгаре, который женщина оформляла на свое имя.

В ходе словесной перепалки подозреваемый выхватил карманный нож и ударил родственницу в область лица и шеи. В настоящее время по факту начато расследование по ст.ст.24 ч.4, 99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство). Нож уже изъят и приобщен к материалам дела", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый помещен под стражу. Показания у потерпевшей пока не взяты, так как ее состояние пока остается тяжелым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959161-spor-mezhdu-rodnymi-iz-za-doma-zakonchilsya-ponozhovschinoy-v-almatinskoy-oblasti/