Задержаны сотрудники инспекции транспортного контроля Алматинской области (видео)

Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

По данным ведомства, руководитель отдела и два его подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 тысяч до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и непривлечение их к административной ответственности на дорогах.

Трое сотрудников инспекции транспортного контроля задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП Талдыкоргана.

В Антикоррупционной службе РК отметили, что окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом. Другую информацию в ведомстве не разглашают.

Напомним, недавно стало известно о задержании в Алматинской области главы таможенного поста "Нур Жолы" на границе с Китаем и его заместителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959025-zaderzhany-sotrudniki-inspektsii-transportnogo-kontrolya-almatinskoy-oblasti-video/