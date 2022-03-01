Резонансное дело о гибели гражданина Грузии пересмотрели в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Карагандинском областном суде пересмотрели резонансное дело по факту гибели гражданина Грузии в июле 2017 года в одном из ночных клубов Караганды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Смерть грузинского хакера в одном из ночных клубов Караганды вызвала большой резонанс. 36-летний мужчина прибыл в Казахстан в апреле 2017 года.

Изначально, по версии следствия, его наняли трое фигурантов уголовного дела, которые мечтали обогатиться, переводя деньги со счетов иностранных банков на счета казахстанских фирм.

После приезда хакера якобы незаконно удерживали в съемных квартирах в Алматы и Караганде, а затем убили.

Для сокрытия преступления подозреваемые вывезли тело погибшего в один из районов и сожгли. Позже полицейские задержали 10 человек, которые могли быть причастны к данному преступлению. Дело в отношении них было передано в СМУС Карагандинской области.

В 2019 году на скамье подсудимых оказались все 10 подозреваемых. Двоих из них обвиняли в убийстве и незаконном лишении свободы, а остальных - в незаконном лишении свободы, вымогательстве денег у матери гражданина Грузии и укрывательстве преступления.

В апреле 2019 года они получили от 1 года 8 месяцев до 15,5 лет лишения свободы.

Позже приговор СМУС был обжалован. Карагандинский областной суд отправил дело на новое расследование.

В ходе этого разбирательства основным подозреваемым был признан работник ночного клуба, в котором погиб гражданин Грузии. Обвинение в отношении него было переквалифицировано со статьи "Убийство" на статью "Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, он не убивал потерпевшего, а всего лишь толкнул его, после чего последний упал и ударился головой. Именно этот удар якобы стал роковым для иностранца. Также ему вменялось незаконное лишение свободы.

Кроме него перед Казыбекбийским районным судом Караганды предстали еще шестеро фигурантов уголовного дела. Их обвиняли в незаконном лишении свободы, а одного еще и в вымогательстве.

В июле 2020 года суд оправдал всех семерых, посчитав их вину недоказанной. Подсудимых освободили из-под стражи, признав за ними право на реабилитацию и возмещение ущерба, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Однако приговор был вновь обжалован. В итоге в феврале этого года Карагандинский областной суд опять рассмотрел громкое дело. Только на этот раз на скамье подсудимых оказались уже четверо человек.

Основной обвиняемый - все тот же работник ночного клуба, который якобы в ходе конфликта толкнул гражданина Грузии, после чего последний упал и ударился головой. Исходя из этой версии, подозреваемому было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Остальным троим подсудимым вменялось незаконное лишение свободы.

Изучив материалы дела, показания свидетелей, подсудимых и другие доказательства, Карагандинский областной суд пришел к выводу, что работник ночного клуба действительно виновен в причинении смерти по неосторожности.

Однако суд освободил его от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. Остальные фигуранты дела были оправданы за недоказанностью их вины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958641-rezonansnoe-delo-o-gibeli-grazhdanina-gruzii-peresmotreli-v-karagande/