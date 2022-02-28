Троим участникам беспорядков в Кордае вынесли приговор

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Специализированным межрайонным судом по уголовным делам вынесен приговор в отношении троих участников массовых беспорядков в Кордайском районе. Об этом сообщается на официальном сайте Жамбылского областного суда.

Одного из мужчин судили за участие в массовых беспорядках (ст.272 ч.2 УК) и совершение кражи (ст.188 ч.4 п.3 УК).

Другого - за участие в массовых беспорядках (ст.272 ч.2 УК), грабеж (ст.191 ч.2 п.1, 3 УК), разбойное нападение (ст.192 ч.4 п.2 УК), умышленное незаконное пересечение государственной границы Казахстана (ст.392 ч.1 УК).

Третьего - за участие в массовых беспорядках (ст.272 ч.2 УК), убийство (ст.99 ч.2 п.п.6, 11, 15 УК) и покушение на убийство двух и более лиц (ст.24 ч.3 - 99 ч.2 п.п.1, 6, 11, 15 УК).

Все трое долгое время находились в розыске.

Суд установил, что 7-8 февраля 2020 года на территории сел Масанчи, Булар батыра и Аухатты Кордайского района произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Причиной к началу событий послужили ранее произошедшие инциденты между жителями сел на бытовой почве.

В результате в ночь 7-8 февраля 2020 года убито 10 человек, различные телесные повреждения получили 140 гражданских лиц и 20 сотрудников правоохранительных органов, погромлено 99 объектов недвижимости, подожжено 65 домов, повреждено 48 движимых объектов и сожжено 65 машин.

Вина троих подсудимых была доказана. Первый получил 6 лет лишения свободы, второй - 11 лет, третьему суд переквалифицировал одну статью обвинения с покушения на убийство двух или более лиц на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к 18 годам заключения.

Также разрешены гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее по делу о массовых беспорядках уже были осуждены более 50 человек.

Недавно в МВД сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве четверых человек в Кордайском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958472-troim-uchastnikam-besporyadkov-v-kordae-vynesli-prigovor/