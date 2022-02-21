Подозреваемого в убийстве четверых человек в Масанчи задержали

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На онлайн-брифинге в МВД сообщили о задержанных в Таразе и Алматинской области казахстанцах, находящихся в международном розыске, передает корреспондент NUR.KZ.

По сообщению замглавы комитета адмполиции МВД Даурена Козыбакова, в Таразе задержан подозреваемый в качестве соучастника убийства несовершеннолетнего ребенка.

Преступление произошло в 2017 году в Шымкенте с применением огнестрельного оружия на улице.

Кроме того, в Алматинской области задержали еще одного гражданина, находящегося в международном розыске – по информации МВД, в феврале 2020 года в селе Масанчи Кордайского района в составе группы лиц он убил четверых человек из охотничьего ружья.

Сообщается, что у него изъято охотничье ружье марки ИЖ МР-27ЕМ-1С 12-го калибра.

Напомним, что массовые беспорядки в Кордайском районе произошли в феврале 2020 года. После этого были осуждены несколько человек, они получили лишение свободы. Позже некоторым из них смягчили приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957082-podozrevaemogo-v-ubiystve-chetveryh-chelovek-v-masanchi-zaderzhali/