Экс-директора и главного бухгалтера дома ребенка осудили за хищение 63 млн тенге в ВКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о растрате более 63 млн тенге, выделенных на содержание детей, передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-директора и главного бухгалтера специализированного дома ребенка Усть-Каменогорска по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК РК). К ответственности привлекли и инспектора отдела кадров за пособничество.

Установлено, что директор и главный бухгалтер в период с марта 2015 года по 3 января 2019 года растратили бюджетные средства, выделенные на содержание детей, в сумме более 63 млн тенге.

"Инспектор отдела кадров путем подписании платежных поручений, приказов способствовала хищению", - сообщили в пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска.

Здесь отметили, что схему хищения раскрыла главный бухгалтер. Видео с ее признанием распространилось в соцсетях в 2019 году. Бывшие директор и инспектор отдела кадров вину не признали и просили их оправдать.

В итоге всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Также они больше не смогут занимать должности на госслужбе.

Из-за наличия у экс-инспектора отдела кадров малолетнего ребенка ей отсрочили исполнение наказания до пяти лет.

Гражданский иск с виновных взыскан в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958023-eks-direktora-i-glavnogo-buhgaltera-doma-rebenka-osudili-za-hischenie-63-mln-tenge-v-vko/