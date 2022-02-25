Задержание чиновника сняли на видео в Алматинской области

Кадр из видео: Антикоррупционная служба по Алматинской области

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кегенского района подозревается в получении взятки в 1 млн тенге. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе по Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, чиновника подозревают в том, что он 18 февраля получил взятку в сумме 1 млн тенге от директора подрядной организации за подписание актов выполненных работ по ремонту дорог в Кегенском районе, а также актов ввода объектов в эксплуатацию.

20 февраля Специализированным следственным судом Талдыкоргана подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в Антикоррупционной службе по Алматинской области.

При этом на оперативных кадрах видно, что мужчина во время задержания был на улице с тележкой покупок. После чего он достал из кармана пачку денег и положил ее на землю.

Напомним, ранее сообщалось о задержании руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района. Его обвиняют в получении взятки в сумме 3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957977-zaderzhanie-chinovnika-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/