Чиновника задержали по подозрению в получении взятки в 3 млн тенге в Алматинской области

Кадр из видео: Антикоррупционная служба по Алматинской области

Задержан руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе по Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Борцы с коррупцией совместно с сотрудниками ДКНБ изобличили руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района.

Его подозревают в получении взятки в сумме 3 млн тенге от директора ТОО за подписание акта ввода в эксплуатацию дома для последующего изменения его целевого назначения на коммерческий объект.

"9 февраля Илийским районным судом подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом предоставления залога", - отметили в ведомстве.

Расследование продолжается. Иную информацию в региональной Антикоррупционной службе не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957968-chinovnika-zaderzhali-po-podozreniyu-v-poluchenii-vzyatki-v-3-mln-tenge-v-almatinskoy-oblasti/