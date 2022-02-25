Двоих мужчин, подозреваемых в ограблении ломбардов, задержали в Алматы (видео)

Ограбление ломбарда. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы злоумышленники ограбили несколько городских ломбардов. Двоих подозреваемых задержали полицейские, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

В алматинскую полицию поступило несколько заявлений об ограблениях от сотрудников городских ломбардов.

По данным МВД, грабители успели "поработать" в трех районах города: Алатауском, Ауэзовском и Медеуском. В некоторых случаях преступления попали на камеры видеонаблюдения.

Как сообщают сотрудники пострадавших ломбардов, злоумышленники заходили в помещение и просили показать им выставленные на продажу мобильные телефоны. Они делали вид, что собираются покупать технику, брали телефоны в руки, якобы осматривая их, а затем убегали.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Алматинской области и 20-летнего молодого человека по подозрению в совершении этих ограблений.

"На данный момент задержанным доказано 5 фактов уголовных правонарушений. Досудебное расследование проводится по статье 191 части 2 УК РК (грабеж – прим. ред.)", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Также в полиции сообщили, что один из задержанных недавно уже отбывал наказание за подобное преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957713-dvoih-muzhchin-podozrevaemyh-v-ograblenii-lombardov-zaderzhali-v-almaty-video/