Члена деструктивного религиозного течения задержали в Атырау

Подозреваемый. Фото: ДП Атырауской области

В Атырау задержан член деструктивного религиозного течения, который обманным путем присвоил 850 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным ведомства, еще в прошлом году 31-летний житель Атырау, войдя в доверие, обещал 30-летней девушке помочь зарегистрировать в Казахстане автомобиль, состоящий на учете в России, и завладел 850 тыс. тенге.

В полицию пострадавшая обратилась лишь через некоторое время, когда поняла, что ничего не получит.

Как сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Оразбаев, при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1991 года рождения.

"Установлено, что данное лицо является членом деструктивного религиозного течения. В настоящее время мужчина по приговору суда осужден по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество) к 3 годам лишения свободы", - рассказал Нурхат Оразбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957610-chlena-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-zaderzhali-v-atyrau/