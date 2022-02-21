Ребенка придавило забором в Темиртау: подрядчик попал под амнистию

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Темиртауский городской суд амнистировал подрядчика, который летом прошлого года производил ремонтные работы в яслях-саду "Таншолпан" и допустил падение металлического забора на подростка. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что подсудимый является директором одного из ТОО, выполнявших в дошкольном учреждение субподрядные работы по благоустройству территории.

Он нарушил правила ведения строительных работ, что повлекло падение демонтированного металлического ограждения на проходившего мимо малолетнего потерпевшего и причинение последнему по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

В суде прокурор просил производство по делу прекратить на основании закона об амнистии, а гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с ТОО компенсации морального вреда удовлетворить.

Адвокат подсудимого также настаивал на амнистии и просил гражданский иск потерпевшей стороны передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Представители потерпевшей стороны требовали отказать подсудимому в прекращении уголовного дела на основании закона об амнистии.

"Согласно статье 2 закона об амнистии, от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются лица, совершившие уголовные проступки и (или) преступления небольшой тяжести, а находящиеся в производстве дела о таких уголовных правонарушениях подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс.

Учитывая, что подсудимый заявил ходатайство о применении к нему данного закона, совершил преступление небольшой тяжести, признал вину, суд прекратил уголовное дело, освободил его от уголовной ответственности", - отметили в пресс-службе Темиртауского городского суда.

Также в суде добавили, что иск потерпевшей стороны должен быть рассмотрен в гражданском судопризводстве, так как он предъявлен не лично подсудимому, а ТОО, которым он руководит. В связи с этим подробный расчет по данному иску не был произведен.

"На момент рассмотрения этого дела было невозможно провести подробный расчет по иску без отложения разбирательства уголовного дела. Поэтому суд признал за потерпевшей стороной право на удовлетворение иска и передал вопрос о его размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в суде.

Стоит отметить, что потерпевшая сторона недовольна приговором и уже подала апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Темиртау на 12-летнего подростка упал металлический забор дошкольного учреждения. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. По данному факту велось уголовное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957171-rebenka-pridavilo-zaborom-v-temirtau-podryadchik-popal-pod-amnistiyu/