Еще одного казахстанца с долларами задержали в аэропорту Актау

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Очередного казахстанца с незадекларированными долларами задержали в аэропорту Актау. Пассажир направлялся в Тбилиси. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 21 февраля специалистами таможенного поста Ауежай-Актау в ходе оформления международного рейса Актау-Тбилиси у казахстанца были обнаружены незадекларированные 27 100 долларов США.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч.3 ст.551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию).

Напомним, ранее сообщалось, что собравшегося в Дубай казахстанца задержали в аэропорту Актау. Мужчина хотел провезти 10 700 долларов, хотя декларацию необходимо заполнять при наличии более 10 000 долларов.

Здесь же остановили другого пассажира, который пытался незаконно вывезти в Грузию более 15 000 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957102-esche-odnogo-kazahstantsa-s-dollarami-zaderzhali-v-aeroportu-aktau/