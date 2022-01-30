Казахстанец пытался незаконно вывезти в Грузию больше 15 тыс. долларов

Изъятые деньги. Фото: Lada.kz

Казахстанца задержали в аэропорту Актау. Мужчина пытался незаконно вывезти в Грузию более 15 тыс. незадекларированных долларов.

Сотрудники пограничной службы сообщили корреспондентам издания "Лада" подробности задержания.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что задержанный следовал из Казахстана в Грузию. Он пытался вывезти 15 650 долларов США, иностранная валюта не была задекларирована.

Материалы передали в департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953717-kazahstanets-pytalsya-nezakonno-vyvezti-v-gruziyu-bolshe-15-tys-dollarov/