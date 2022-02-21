Организатора финпирамиды из Казахстана поймали в Краснодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На онлайн-брифинге в МВД сообщили о двух задержанных в России преступниках из Казахстана. Оба находились в межгосударственном и международном розыске, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замглавы комитета адмполиции МВД Даурена Козыбакова, в Краснодарском крае задержан казахстанец, находившийся в международном розыске за создание и руководство финансовой пирамидой.

Как указал спикер, гражданин 1990 года рождения является директором филиала ТОО "Центр Финанс", который в период с 2018 по 2020 годы в Актобе организовал преступную деятельность по извлечению дохода от привлечения денежных средств граждан в особо-крупном размере.

Также, по информации МВД, в Краснодаре задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске. Его обвиняют в том, что в период с 2015 по 2016 годы он руководил ОПГ по сбыту автомашин, похищенных на территории России.

Напомним, ранее в Алматы объявили в розыск блогера и вайнера Азимжана Саидбаева, его подозревают в создании финпирамиды.

Также по делу о создании финпирамиды в качестве подозреваемого проходит блогер Мейржан Туребаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957072-organizatora-finpiramidy-iz-kazahstana-poymali-v-krasnodare/