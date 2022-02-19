Три преступные группы задержали в Косшы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стражи порядка пресекли деятельность трех преступных групп, орудовавших в городе Косшы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

За последние 3,5 месяца сотрудниками криминальной полиции задержаны две преступные группы, куда входили гастролеры из Костанайской области и Нур-Султана, совершившие серии квартирных краж на территории Косшы.

Участников третьей преступной группы, в состав которой входили двое местных жителей, полицейские поймали в начале февраля. Оба подозреваемых уже имеют судимость за имущественные преступления. Их обвиняют в 5 квартирных кражах в городе.

В настоящее время подозреваемые находятся под арестом. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что преступную группу из 9 человек задержали в Атырау. У молодых людей изъят арсенал оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956941-tri-prestupnye-gruppy-zaderzhali-v-kosshy/