Преступную группу из 9 человек задержали в Атырау (видео)

Задержанные. Фото: ДП Атырауской области

Преступную группу из 9 человек, незаконно хранивших оружие, задержали в Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Оперативники установили и задержали 9 человек, которые занимались незаконным хранением и перевозкой различного огнестрельного оружия на территории Атырау.

Подозреваемые - жители города в возрасте от 23 до 27 лет.

При досмотре у одного из них изъят пистолет с уничтоженным серийным номером, у другого - травматический пистолет. Оба ранее привлекались за хулиганство с оружием.

Со склада, расположенного в одном из домов по улице Сатпаева, изъято 3 единицы огнестрельного оружия и 2 единицы винтовок и боеприпасов.

В настоящее время установлено, что одно огнестрельное оружие зарегистрировано в качестве утраченного при квартирной краже, произошедшей в прошлом году в Алматы.

На все изъятое оружие назначена экспертиза.

"Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сообщили в ДП Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956867-prestupnuyu-gruppu-iz-9-chelovek-zaderzhali-v-atyrau-video/