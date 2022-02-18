Командира взвода осудили за избиение курсанта академии МЧС Казахстана

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За избиение курсанта осудили командира взвода Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК в Кокшетау. Происшествие случилось в конце августа прошлого года. При этом в процессе "воспитания" участвовали еще два сотрудника института спасателей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

В ходе заседания Кокшетауского городского суда стало известно, что инцидент произошел 23 августа в общежитии академии.

Командир взвода учебно-строевого подразделения 1 курса Мурат Калигожинов в период личного времени курсантов, действуя в нарушение уставного порядка, вызвал студентов с намерением провести беседу о состоянии дисциплины и внутреннего порядка.

После 30-минутной воспитательной речи и замечаний по поводу дисциплины командир перешел к физическим мерам.

На глазах у пяти курсантов старший лейтенант взял металлическую трубу от шкафа и, "выходя за пределы своих должностных полномочий, одновременно с устной речью короткими замахами трубой нанес шесть-семь ударов" по голове 16-летнего курсанта.

Юноша получил ссадины в лобно-теменной области. На прогулке ему стало плохо, появилось головокружение, одногруппники поддерживали товарища, давали таблетки.

Мурат Калигожинов подписал процессуальное соглашение и выразил чистосердечное раскаяние.

Приговором Кокшетауского городского суда офицер признан виновным по ст.362 ч.4 п.1 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). Ему назначено 5 лет условного срока, также он потерял специальное звание "старший лейтенант гражданской защиты".

В данный момент в отношении еще двоих экс-сотрудников института, которые тоже обвиняются в избиении курсанта, ведет расследование Антикоррупционная служба.

Ранее также стало известно, что курсанту сломали челюсть во время драки в академии МЧС Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956729-komandira-vzvoda-osudili-za-izbienie-kursanta-akademii-mchs-kazahstana/