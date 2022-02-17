Бывшего президента Гондураса, обвиненного в хранении наркотиков, отправили под арест

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Фото: Guillermo Gutierrez/Bloomberg via Getty Images

Суд Гондураса рассматривает возможность экстрадиции бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса в США, передает El Pais.

Экс-президента Гондураса по итогам предварительного слушания отправили под арест. Следующее слушание состоится 16 марта утром. Эрнандеса обвиняют в хранении наркотиков и содействии наркоторговле.

По предоставленной американской стороной информации, известный наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль-Чапо, передал ему взятку в размере одного миллиона долларов. Деньги были отданы через брата Эрнандеса Тони, которого недавно приговорили к пожизненному заключению.

Бывший президент Гондураса правил страной в период с 2014 по январь 2022 года. При Трампе имел хорошие отношения с США, которые резко ухудшились с приходом Байдена.

Хуан Орландо Эрнандес был арестован в своем доме в столице Тегусигальпе.

Известно, что суд страны отклонил возможность домашнего ареста, поскольку это не предусмотрено при процедуре экстрадиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956504-byvshego-prezidenta-gondurasa-obvinennogo-v-hranenii-narkotikov-otpravili-pod-arest/