Бывший президент Гондураса был арестован и обвинен в хранении наркотиков

Хуан Орландо Эрнандес, экс-президент Гондураса. Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Бывший президент Гондураса арестован по обвинению в хранении наркотиков, передает Би-би-си.

Хуан Орландо Эрнандес возглавлял Гондурас с 2014 по январь 2022 года. Соединенные Штаты потребовали его экстрадиции, опасаясь, что он может покинуть страну. Его обвиняют в хранении наркотиков и содействии наркоторговле, к которой также причастен его брат Тони Эрнандес.

Последнего приговорили к пожизненному заключению.

Полиция прибыла к дому бывшего президента Гондураса в столице Тегусигальпе. Сообщается, что он не оказывал сопротивления и сдался.

По словам прокуроров, известный наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль-Чапо, как-то передал экс-президенту взятку в размере одного миллиона долларов через его брата Тони.

Хуан Орландо Эрнандес при Дональде Трампе имел хорошие отношения с США. Он также утверждал, что делал все, что в его силах, чтобы остановить незаконный оборот запрещенных веществ. Но с приходом к власти Байдена его отношения со Штатами резко ухудшились.

Сам бывший президент Гондураса отрицает все обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956314-byvshiy-prezident-gondurasa-byl-arestovan-i-obvinen-v-hranenii-narkotikov/