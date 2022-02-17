Предполагаемых наркосбытчиков и закладчиков задержали в Карагандинской области (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Стражи порядка Карагандинской области задержали предполагаемых сбытчиков "синтетики", сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

10 февраля в Караганде сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города при содействии сотрудников полка ПП УП города при въезде в город остановили машину, в которой находились двое мужчин 24 и 28 лет.

В ходе осмотра салона авто полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом весом около 100 граммов. Задержанные пояснили, что это - наркотическое вещество "мефедрон". Они отметили, что якобы сами не употребляют наркотики, а везли этот порошок, чтобы перепродать.

На следующий день в Темиртау был задержан 21-летний парень. У него изъяли 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, и уже потом в различных районах города было изъято пять закладок с наркотиками.

После был задержан предполагаемый соучастник - 17-летний студент одного из колледжей. У него изъяли еще 10 свертков с наркотическими веществами. Со слов задержанных, это наркотик синтетического происхождения под названием "скорость".

"Сами молодые люди являются наркопотребителями и в целях заработка стали закладчиками. Однако первый выход на "работу" стал для них последним", - рассказали в МВД.

Были изъяты телефоны задержанных, где имелись фото и описание мест закладок, а также переписки в социальных сетях.

По всем указанным фактам проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956390-predpolagaemyh-narkosbytchikov-i-zakladchikov-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti-video/