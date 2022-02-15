Похитивших из авто бизнесмена сейф с миллионами осудили в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Павлодаре вынесен приговор двоим мужчинам, которых обвиняли в краже в особо крупном размере. Они были признаны виновными, а также теперь обязаны возместить ущерб карагандинскому предпринимателю, из авто которого они похитили почти 6 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Злоумышленники в сентябре 2020 года разбили окно автомобиля в Павлодаре и вытащили сейф с деньгами. В полиции тогда рассказали, что неизвестные вырвали сейф вместе с водительским сиденьем, учитывая, что он был приварен к кузову автомобиля.

Стражи порядка выяснили, что карагандинский бизнесмен отправился в Семей. Там на рынке выгрузил овощи и фрукты, забрал деньги и отправился обратно.

По пути остановился в Павлодаре. Пока обедал в одной из столовых, злоумышленники проникли в машину и похитили деньги. Ранее сообщалось о сумме ущерба в 10 млн тенге, но оказалось, что она была меньше.

Перед судом предстали двое мужчин, один из которых ранее уже был судим. Сегодня им обоим вынесли обвинительный приговор, назначив одному 5 лет лишения свободы, другому - 6 лет.

Также их обязали в солидарном порядке выплатить почти 6 миллионов тенге бизнесмену, из авто которого они украли деньги. Оба осужденных свою вину не признали.

Напомним, ранее сообщалось, что сейф с 10 млн тенге украли из машины предпринимателя в Павлодаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956234-pohitivshih-iz-avto-biznesmena-seyf-s-millionami-osudili-v-pavlodare/