Задержаны подозреваемые в ограблении магазина техники во время погромов в Алматы

Фото: polisia.kz

В Алматинской области задержаны двое подозреваемых в ограблении магазина техники во время массовых беспорядков, произошедших в южной столице, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как сообщил начальник ОП Панфиловского района Жандос Кавлиев, к ним поступила оперативная информация, что в Жаркентe двое мужчин распродают различную технику в магазине.

Оперативники задержали подозреваемых в возрасте 23 и 26 лет.

"Во время допроса задержанные пояснили, что техника, которую они продают, была украдена из магазина "Технодом" во время массовых беспорядков, прошедших в Алматы", - рассказал Жандос Кавлиев.

Выяснилось, что молодые люди заметили разгромленный магазин, решили зайти в него и осмотреться.

После чего у них появился преступный умысел, они с витрин забрали 16 телефонов различных марок, 3 ноутбука, 2 планшета, 3 сумки от ноутбуков. Затем уехали на своей машине.

Фото: polisia.kz

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п.3 ч.3 ст.191 УК РК (Грабеж).

Автомобиль водворен на штрафстоянку. Материалы будут переданы в ДП Алматы по территориальности. В настоящий момент мужчины водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в алматинской гостинице задержали подозреваемых в мародерстве, у них изъяли телефоны и оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955068-zaderzhany-podozrevaemye-v-ograblenii-magazina-tehniki-vo-vremya-pogromov-v-almaty/