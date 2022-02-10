Участника ОПГ с боевой гранатой задержали в ВКО (видео)

Фото: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области в рамках ОПМ "Правопорядок" продолжается изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия. Так, у одного из участников ОПГ нашли травматический пистолет и боевую гранату, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

С начала ОПМ в регионе изъяли свыше 30 единиц различного оружия. Среди них 4 обреза, 7 нарезных винтовок, 2 пистолета, в том числе самодельный револьвер, 22 гладкоствольных ружья, а также боевую гранату РГД-5.

Весь арсенал незаконно находился в обороте и в любое время мог быть использован при совершении противоправных действий.

По словам заместителя начальника ДП ВКО Талгата Шаяхметова, те, у кого изъяли гладкоствольное оружие, привлечены к административной ответственности по статье 482 КоАП РК.

В отношении хранивших травматическое и нарезное оружие проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК.

Фото: ДП ВКО

"Один из задержанных является участником ОПГ, у него изъят травматический пистолет и боевая граната. С санкции суда он арестован и в настоящее время содержится под стражей", - рассказал Талгат Шаяхметов.

Напомним, ранее сообщалось о задержании подозреваемого в захвате военного "Тигра" и акимата Семея. У него стражи порядка нашли подтверждающее вину видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955526-uchastnika-opg-s-boevoy-granatoy-zaderzhali-v-vko-video/