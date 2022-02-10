"Вывезли в степь и забили трубами": 8 человек судят за убийство в Атырауской области

Азамат Калбагаев. Фото: предоставлено родственниками погибшего

В Атырау начался процесс по делу об убийстве 30-летнего жителя села Есбол Индерского района Азамата Калбагаева. На скамье подсудимых оказались 8 человек, передает "Ак Жайык".

Преступление произошло 8 августа 2021 года. Группа мужчин вызвала Азамата Калбагаева из дома и увезла на окраину села.

Там его начали зверски избивать трубами. Молодого человека нашли местные жители и отвезли в больницу, однако он скончался.

Уголовное дело было расследовано и передано в суд по п.7 ч.2 ст.99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Процесс проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

На скамье подсудимых - 8 человек. Им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Напомним, ранее брат погибшего рассказал подробности убийства. По словам Алмаса Калбагаева, Азамата обманом забрали из дома 10 человек и вывезли за село Есбол в степь. Там парня забили трубами, запинали и оставили истекать кровью под солнцем, после чего спокойно разъехались по домам.

В ДП Атырауской области тогда сообщали о задержании четверых подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955517-vyvezli-v-step-i-zabili-trubami-8-chelovek-sudyat-za-ubiystvo-v-atyrauskoy-oblasti/