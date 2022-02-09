Незнакомец не запустил пенсионерку в ее же квартиру в Темиртау

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В Темиртау пенсионерка заявила в полицию, что в принадлежащей ей квартире живет посторонний человек, передает официальный сайт МВД РК Polisia.kz.

4 февраля в Старогородской отдел полиции города Темиртау обратилась 73-летняя пенсионерка. Женщина заявила, что в квартире ее покойного брата поселился незнакомец.

Она объяснила, что после смерти брата жилплощадь перешла к ней по наследству. Это подтверждалось документами, находящимися у нее на руках, сообщают в МВД.

Когда же владелица приехала проверить состояние квартиры, дверь ей открыл незнакомый мужчина. По словам пенсионерки, он заявил, что якобы является хозяином квартиры, так как прежний хозяин был должен ему денег. Внутрь женщину он не пустил.

Полицейские отмечают, что по документам квартира принадлежит пенсионерке, и только она имеет право распоряжаться жилплощадью.

По этому факту заведено уголовное дело по статье 389 УК РК "Самоуправство". По данному факту проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955237-v-kvartire-73-letney-pensionerki-v-temirtau-poselilsya-chuzhoy-muzhchina/