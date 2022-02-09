Пьяный мужчина "заминировал" дом в Петропавловске

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские СКО напомнили об ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Вместе с этим они рассказали о случае, когда нетрезвый мужчина позвонил в полицию и заявил о взрывном устройстве в жилом доме, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел в начале января. Как сообщили в полиции, пьяный мужчина зашел в аптеку, расположенную в жилом доме, и заявил, что многоэтажка якобы заминирована. Здание проверили, но взрывное устройство найдено не было.

Полицейские задержали мужчину. Теперь ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас он находится под стражей.

Еще один похожий случай произошел в конце прошлого года - тогда уже другой житель Петропавловска сообщил о якобы заложенной бомбе в одном из домов города. Отмечается, что и этот мужчина был пьян.

"Чаще всего факты ложного терроризма совершаются на фоне злоупотребления спиртным. Поэтому в ходе профилактики особое внимание уделяется людям, состоящим на различных учетах", - отметили в полиции.

Правоохранители напомнили, что полиция обладает техническими возможностями вычислить, откуда именно был сделан звонок с ложным сообщением о взрывном устройстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955233-pyanyy-muzhchina-zaminiroval-dom-v-petropavlovske/