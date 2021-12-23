Отбывавший наказание житель СКО "заминировал" дом в Петропавловске

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Мужчину, который ранее отбывал наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, задержали за аналогичное преступление, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

На днях в полицию Петропавловска поступило сообщение о якобы заложенной бомбе. Звонивший не сообщил стражам порядка, где она установлена.

Оперативники управления по противодействию экстремизму ДП СКО задержали звонившего в течение часа. Задержанный оказался пьян.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Кроме того, выяснилось, что в 2018 году звонивший был осужден по данной статье. В 2019 году он вышел на свободу.

"За последние пять лет в области задержано 15 "телефонных террористов". Из них 8 были признаны психически здоровыми и понесли уголовную ответственность, причем в 7 случаях преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948156-otbyvavshiy-nakazanie-zhitel-sko-zaminiroval-dom-v-petropavlovske/