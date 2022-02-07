Подозреваемого, разыскиваемого в Петропавловске, задержали в Нур-Султане

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Петропавловские полицейские задержали подозреваемого, который пытался скрыться в Нур-Султане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Житель Петропавловска подозревался в совершении имущественного преступления еще прошлой осенью.

Как отмечают полицейские, у подозреваемого имелось обязательство о явке по вызову следственного органа, но мужчина, игнорируя это обстоятельство, пытался скрыться от правосудия.

В ходе следствия оперативники установили, что мужчина находится в столице. Туда направили сотрудников петропавловской полиции для того, чтобы разыскать подозреваемого.

С помощью столичных коллег полицейские отработали круг знакомых разыскиваемого и места, где он мог появиться. По сообщению пресс-службы, в течение двух дней подозреваемого удалось найти.

Мужчину задержали и вернули в Петропавловск. Сейчас материалы его дела направлены в суд.

"Розыск уголовных преступников — одна из важных линий работы. Ее эффективность — одно из условий реализации принципа неотвратимости наказания за уголовные правонарушения.

С начала года в СКО было объявлено в розыск четверо уголовных преступника — двое по линии пробации, один за хулиганство и один за кражу. Из них трое разысканы.

Также установлено местонахождение двоих уголовных преступников, находившихся в розыске с прошлого года", — отмечает начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954994-podozrevaemogo-razyskivaemogo-v-petropavlovske-zaderzhali-v-nur-sultane/