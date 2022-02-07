Двоих мужчин задержали за хранение наркотиков в Алматы

Изъятые свертки и задержанный. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали двоих мужчин. У обоих были изъяты свертки с наркотическими веществами, передает официальный сайт МВД РК Polisia.kz.

В Алматы, на территории одного из городских рынков, был задержан 38-летний мужчина. Отмечается, что задержанный является безработным.

В ходе обыска у мужчины были обнаружены и изъяты три полиэтиленовых свертка с веществом, имеющим резкий запах и похожим на гашиш.

Также, по сообщению полицейских, практически в то же время в другом районе города был задержан 40-летний мужчина, у которого были найдены четыре аналогичных пакета.

"Истинную принадлежность содержимого установит экспертиза. По предварительной версии, это – гашиш", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

На данный момент оба задержанных мужчины находятся во временном изоляторе. Сообщается, что они являются жителями Алматинской области.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

В ходе следствия будет установлено, есть ли связь между мужчинами и откуда были получены изъятые наркотические вещества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954988-dvoih-muzhchin-zaderzhali-za-hranenie-narkotikov-v-almaty/