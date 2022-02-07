Полицейские Алматы нашли нападавшего на пожилого мужчину с дубинкой

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_nursultan_official

Полиция Алматы разыскала водителя, нападавшего с дубинкой на пожилого человека. Как рассказали в пресс-службе ДП Алматы, задержанный оказался жителем Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Факт выявился полицейскими во время мониторинга социальных сетей и был зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК "Хулиганство".

"В ходе проверочных мероприятий мужчина, избивавший пожилого человека, установлен и задержан. Это – 47-летний житель Алматинской области.

В свое оправдание задержанный утверждает, что хотел наказать дедушку за то, что он якобы повредил его машину", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

Также он отметил, что инцидент произошел на территории Алматинской области, а потому, по принципу территориальности, материалы уголовного дела для проведения дальнейшего расследования и принятия решения будут направлены в Управление полиции Карасайского района ДП Алматинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские ищут человека, нападавшего с дубинкой на пожилого мужчину. Видео происшествия распространилось в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954910-politseyskie-almaty-nashli-napadavshego-na-pozhilogo-muzhchinu-s-dubinkoy/