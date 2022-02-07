Полиция Алматы ищет водителя, напавшего на пожилого мужчину с дубинкой (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_nursultan_official

Полиция Алматы начала проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором мужчина бьет битой стоящего на остановке пожилого человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик появился в Instagram-паблике kris_p_nursultan_official.

На кадрах видно, как молодой человек подходит к пожилому мужчине на остановке, оскорбляет его и бьет дубинкой несколько раз, после чего садится в автомобиль и уезжает.

Судя по подписи к публикации, водителя разозлило то, что пожилой мужчина шел вдоль дороги.

Пользователи соцсети призвали наказать обидчика дедушки.

Ролик прокомментировал замглавы Департамента полиции Алматы .

"Вчера, 06 февраля 2022 года, по итогам мониторинга СМИ и соцмедиа в Следственном управлении Департамента полиции Алматы по данному факту начата процессуальная проверка.

Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи Следственного управления при оперативной поддержке сотрудников Криминальной полиции ДП города Алматы в настоящее время принимают меры к задержанию подозреваемого.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в ДП города Алматы. Принятые к правонарушителю меры будут дополнительно сообщены", - проинформировал Абдрахманов.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954844-udaril-bitoy-pozhilogo-muzhchinu-geroya-rolika-razyskivaet-politsiya-almaty-video/