Смерть афроамериканца повлекла за собой протесты в центре крупного города в США

Протестующие в центре Миннеаполиса. Фото: MPR News

Афроамериканец из Миннеаполиса был застрелен полицейскими во время обыска в его квартире рано утром, передает MPR News.

22-летний Амир Лок был смертельно ранен сотрудником полиции в среду утром. Из-за чего сотни демонстрантов вышли на улицы города с призывом привлечь к ответственности причастных к его смерти офицеров. Также они требовали отставки мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея.

Отец Амира Андре Лок также выступил с речью перед протестующими. Мужчина заявил, что жалеет, что в момент убийства сына его не было рядом.

"Как вы смеете забирать моего сына у меня и его матери. Как вы смеете. Что дает вам наглость думать, что вы боги? Чтобы вы были и судьей, и присяжным, и палачом? Кто вам это сказал? С чего вы вообще в это поверили?" - обратился Лок к офицерам.

Федерация полицейских Миннеаполиса заявила, что расследование дела еще идет. А поспешных выводов делать пока не стоит.

Напомним, в апреле прошлого года люди жители Миннеаполиса вышли на протесты после смерти 20-летнего афроамериканца, которого полицейские застрелили во время ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954907-smert-afroamerikantsa-povlekla-za-soboy-protesty-v-tsentre-krupnogo-goroda-v-ssha/