Астанчанин лишился iPhone и ноутбука после свидания с интернет-знакомой

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21-летний житель столицы остался без дорогого смартфона и ноутбука после свидания с малознакомой девушкой. Подозреваемую в краже казахстанку уже задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Как рассказали в полиции, 21-летний горожанин в Сети познакомился с 23-летней девушкой. Какое-то время они переписывались, после чего решили встретиться. Для этого пара сняла квартиру.

Однако, по данным полиции, девушка дождалась, пока ее новый знакомый уснет, после чего покинула квартиру, прихватив с собой дорогие гаджеты.

Стражи порядка начали расследование по статье 188 УК РК "Кража".

"Задержанная дала признательные показания, проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", - заключили в правоохранительных органах.

Полицейские призвали астанчан быть бдительными и не доверять малознакомым людям.

Напомним, ранее другой астачанин лишился 250 тысяч тенге, пригласив малознакомую женщину на свидание в гостиницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954878-astanchanin-lishilsya-iphone-i-noutbuka-posle-svidaniya-s-internet-znakomoy/