Свидание с женщиной в гостинице обошлось для астанчанина в крупную сумму

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Житель Нур-Султана пошел в гостиницу на свидание с малознакомой женщиной, после которого с его карты исчезли 250 тысяч тенге. Мужчина обратился в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Астанчанин рассказал стражам порядка, что познакомился с женщиной и пригласил ее на свидание в гостиницу.

Во время распития спиртных напитков, когда кавалер опьянел и уснул, новая пассия через его мобильное приложение перевела себе деньги.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали 44-летнюю подозреваемую в краже. Она признала свою вину.

Сейчас женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954736-svidanie-s-zhenschinoy-v-gostinitse-oboshlos-dlya-astanchanina-v-krupnuyu-summu/