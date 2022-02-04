Стали известны подробности дела, из-за которого уволили директора кардиоцентра в Павлодаре

Адильжан Альбазаров. Фото: cardiomedical.kz

В Павлодаре уволили директора кардиоцентра из-за начавшегося расследования. В ДЭР сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" после проведения аудиторской проверки, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации департамента экономических расследований Павлодарской области, уголовное дело открыли 24 января 2022 года.

Расследование проводят по факту хищения бюджетных средств, выделенных для ввода в эксплуатацию оборудования. Сумму ущерба в ведомстве не озвучили.

"Основанием к регистрации досудебного расследования послужила аудиторская проверка службы внутреннего аудита аппарата акима Павлодарской области. По данному факту продолжается расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в департаменте.

Напомним, ранее был уволен директор кардиоцентра Адильжан Альбазаров. Об этом сообщил глава управления здравоохранения Павлодарской области. Он пояснил, что причиной послужили разбирательства по поводу финансовых нарушений в медицинском учреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954673-stali-izvestny-podrobnosti-dela-iz-za-kotorogo-uvolili-direktora-kardiotsentra-v-pavlodare/